La Cisl denuncia che i fondi pubblici destinati alla sanità privata vengono assegnati senza restrizioni sui contratti dei lavoratori. La sigla evidenzia contratti fermi da anni e un divario di circa 500 euro al mese tra gli stipendi di infermieri del settore pubblico e privato. In provincia di Bergamo, il settore coinvolge oltre 4.000 lavoratori. La questione riguarda anche la mancanza di aggiornamenti contrattuali e la disparità salariale tra le due realtà.

CONTRATTAZIONE. La Cisl denuncia contratti fermi da anni e un divario salariale di 500 euro al mese tra infermieri del pubblico e del privato. In provincia di Bergamo il settore coinvolge oltre 4 mila lavoratori. Il contratto è fermo da otto anni nelle strutture ospedaliere private e da quattordici nelle Rsa e nei centri di riabilitazione. Secondo la Cisl, il divario retributivo tra un infermiere del pubblico e uno del privato può arrivare a 500 euro al mese. La presa di posizione arriva dopo la manifestazione nazionale del 24 luglio a Roma. I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil sarebbero stati informati dell’intenzione di inserire lo stanziamento nel prossimo decreto sulla Pubblica amministrazione, senza collegarlo al rinnovo dei contratti collettivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sanità privata, la Cisl: «Fondi pubblici senza vincoli sui contratti dei lavoratori»

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