La sera del 26 luglio, davanti a un supermercato a San Vincenzo, un vigile ha sparato a un uomo senza fissa dimora di 42 anni, ferendolo all’addome. L’uomo aveva un coltello in mano e si era avvicinato all’agente, che ha aperto il fuoco. La Procura sta valutando l’adozione di un nuovo registro per la legittima difesa. Le indagini sono in corso.

Proseguono le indagini sull’intervento avvenuto la sera del 26 luglio davanti alla Coop di San Vincenzo, dove un agente della polizia locale ha sparato a un clochard di 42 anni, ferendolo all’addome durante un intervento. La Procura di Livorno sta valutando l’applicazione del nuovo modello 45 bis previsto dal decreto Sicurezza, riservato ai casi in cui, fin dalle prime verifiche, emerga una possibile causa di giustificazione della condotta, come la legittima difesa. L’agente, al momento, resta regolarmente in servizio, mentre il 42enne, ricoverato all’ospedale di Cisanello, non sarebbe in gravi condizioni. Le immagini delle telecamere al centro degli accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - San Vincenzo, vigile spara a un clochard armato di coltello: la Procura valuta il nuovo registro per la legittima difesa

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