Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stanno trascorrendo le vacanze estive in Sicilia con la loro figlia, Camilla. La famiglia si dedica a momenti di relax tra mare e tempo insieme, condividendo alcuni giorni di svago sull’isola. La coppia si mostra in atteggiamenti informali e spensierati, mentre la bambina si diverte in compagnia dei genitori. La vacanza prosegue con l’obiettivo di godersi l’estate in famiglia.

La coppia sta trascorrendo parte dell’estate in Sicilia insieme alla figlia Camilla, condividendo un periodo all’insegna del relax, del mare e della vita in famiglia. Estate in Sicilia per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che stanno vivendo alcuni giorni di vacanza insieme alla loro figlia C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, vacanze in Sicilia con la figlia Camilla tra mare e momenti di famiglia

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Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: mostrano casa nuova a nonna Giusy

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