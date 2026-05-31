Un video pubblicato sui social mostra Rosalinda Cannavò che finge di ricevere una proposta di matrimonio da Andrea Zenga. La scena, realizzata come uno scherzo, ha suscitato molte reazioni tra gli utenti, che hanno commentato divertiti. La clip dura pochi secondi e si conclude con un sorriso tra i due protagonisti. Nessuna delle due persone ha confermato la veridicità della proposta, definendola un semplice scherzo.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tornano a far parlare di sé sui social con un siparietto che ha conquistato migliaia di utenti. La coppia, tra le più amate nate sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha condiviso un video che ha fatto pensare a una romantica proposta di matrimonio. Ma dietro il gesto si nascondeva un divertente scherzo. Nelle immagini pubblicate sui social, Andrea Zenga si inginocchia davanti a Rosalinda in una splendida location panoramica. La scena sembra quella di una classica proposta: lui in ginocchio e lei sorpresa, con le mani sul volto per l’emozione. Un momento che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei follower, convinti che fosse arrivato il tanto atteso passo verso le nozze. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la proposta di matrimonio è uno scherzo: il video diverte i fan

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Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga insieme alla piccola figlia mentre preparano i dolci

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