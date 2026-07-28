Roma fuga di Gpl in via di Acilia | evacuati gli edifici e strada chiusa

Alle 8 di stamani, in via di Acilia a Roma, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a causa di una perdita di gas durante il rifornimento di un distributore. La fuoriuscita di Gpl ha reso necessario l’evacuazione degli edifici vicini e la chiusura della strada. Nessuno è rimasto ferito. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.

Roma, 28 luglio 2026 – Alle 8 di stamani la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato in via di Acilia diverse squadre per una perdita di gas nel corso delle operazioni di rifornimento dei serbatoi di carburante in un distributore. La perdita si è verificata mentre avveniva il travaso da un’autocisterna ai serbatoi dell’impianto. A causa della fuoriuscita di gas e delle difficoltà riscontrate nel bloccare il flusso, è stato immediatamente at tivato il dispositivo di sicurezza. A scopo precauzionale, il personale dei Vigili del Fuoco, con il supporto delle Forze dell’Ordine, ha disposto l’evacuazione degli edifici presenti nell’area interessata e la completa chiusura di via di Acilia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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