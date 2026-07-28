Il 28 luglio 2026, un ex allenatore di calcio ha annunciato di aver firmato un contratto in Arabia Saudita con una proposta di 25 milioni di euro all’anno. La notizia arriva dopo una carriera iniziata in serie A a 17 anni, culminata con la vittoria di un torneo europeo. La firma è stata resa pubblica attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o le motivazioni della scelta.

Roma, 28 luglio 2026 – Certi amori finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: così cantava Antonello Venditti e oggi si tratta di note che sembrano sposarsi bene con il matrimonio-bis – tanto per restare in tema – pronto a essere consumato tra la Nazionale Italiana e Roberto Mancini, il nome scelto da Giovanni Malagò, presidente della Figc, per provare a uscire da un'impasse che stava assumendo dei contorni tragicomici dopo l'improvviso naufragio della pista che conduceva ad Andrea Pirlo, con annesse dimissioni del duo Paolo Maldini-Leonardo. Un ritorno, appunto, che in quanto tale si porta dietro tutte le suggestioni di vario sapore del caso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roberto Mancini: dall’esordio in serie A a 17 anni alla vittoria dell’Europeo, fino alla ‘fuga’ in Arabia per 25 milioni all’anno

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