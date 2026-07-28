Ritrovo di soggetti pericolosi | il Questore di Arezzo dispone la chiusura di esercizio pubblico nel centro storico di Montevarchi

Notizia in breve

Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di Montevarchi a causa di incontri tra soggetti considerati pericolosi. La decisione è stata presa a seguito di attività di controllo e monitoraggio delle attività nel locale. La chiusura sarà efficace fino a nuove comunicazioni e si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e repressione di comportamenti rischiosi nella zona. Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine.