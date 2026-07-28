Ritrovo di soggetti pericolosi | il Questore di Arezzo dispone la chiusura di esercizio pubblico nel centro storico di Montevarchi
Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di Montevarchi a causa di incontri tra soggetti considerati pericolosi. La decisione è stata presa a seguito di attività di controllo e monitoraggio delle attività nel locale. La chiusura sarà efficace fino a nuove comunicazioni e si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e repressione di comportamenti rischiosi nella zona. Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine.
Arezzo, 28 luglio 2026 – Il Questore di Arezzo dispone la chiusura di esercizio pubblico nel centro storico di Montevarch i. Nell’ambito del costante monitoraggio dei pubblici esercizi presenti ed attivi sul territorio provinciale, al fine di prevenire la commissione di reati o comunque l’insorgere di situazioni di pericolo o turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto con proprio decreto motivato, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un esercizio commerciale di somministrazione kebab e altro cibo etnico sito nel centro storico di Montevarchi (AR). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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