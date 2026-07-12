locale ritenuto abituale ritrovo di soggetti pericolosi chiuso 10 giorni dal questore

Notizia in breve

Dal 10 luglio, un locale di via Forlanini a Firenze è stato chiuso per dieci giorni. La sospensione della licenza è stata decisa dal questore, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, perché il locale era ritenuto un punto di ritrovo abituale di soggetti pericolosi. La decisione ha effetto immediato e durerà fino a metà mese.