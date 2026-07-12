Locale ritenuto abituale ritrovo di soggetti pericolosi chiuso 10 giorni dal questore
Dal 10 luglio, un locale di via Forlanini a Firenze è stato chiuso per dieci giorni. La sospensione della licenza è stata decisa dal questore, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, perché il locale era ritenuto un punto di ritrovo abituale di soggetti pericolosi. La decisione ha effetto immediato e durerà fino a metà mese.
FIRENZE – Dal 10 luglio è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio di via Forlanini nel comune di Firenze disposta, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps dal questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze, è stato emesso a seguito di interventi e reiterati controlli di polizia effettuati dalle volanti della questura. In occasione dei citati interventi, all’interno del pubblico esercizio, sono stati identificati avventori, perlopiù stranieri, noti alle forze dell’ordine, soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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