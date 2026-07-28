Dal 1° settembre, l’ospedale di Abbadia San Salvatore si prepara a importanti cambiamenti, con l’arrivo di un nuovo primario di Medicina. Si attendono anche rassicurazioni sulla copertura dei posti di radiologo e anestesista, mentre si parla di possibili tagli e spostamenti di reparti. Il direttore generale dell’azienda sanitaria ha garantito che saranno prese tutte le misure necessarie per mantenere i servizi. La struttura rappresenta un punto di riferimento per i residenti dell’Amiata.

AMIATA In arrivo il nuovo primario di Medicina e rassicurazioni sul fronte della copertura dei posti di radiologo e anestesista. Per l’ospedale di Abbadia San Salvatore, punto di riferimento per i paesi dell’Amiata, dal prossimo 1° settembre sono attesi movimenti importanti. Novità necessarie per potenziare servizi sanitari fondamentali e anche per rassicurare l’opinione pubblica, sempre più preoccupata per il futuro dell’ospedale e di altri importanti servizi del territorio. Il timore è che i tagli alla sanità possano investire anche il presidio ospedaliero, limitandone progressivamente la funzionalità. Già oggi, infatti, la struttura opera con una pesante carenza di personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio tagli e spostamenti. Rivoluzione all’Ospedale. Volpini: "Garanzie da Asl"

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