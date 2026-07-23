Ortopedia e telemedicina all’ospedale Grassi | la rivoluzione digitale della Asl Roma 3 entra nelle case dei pazienti

La Asl Roma 3 ha avviato un progetto di telemedicina nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Ostia, portando servizi digitali direttamente nelle case dei pazienti. Questa iniziativa permette consulti e follow-up a distanza, riducendo gli spostamenti e i tempi di attesa. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ortopedica attraverso strumenti tecnologici, integrando la telemedicina nella routine clinica. La novità riguarda principalmente l’uso di piattaforme digitali per monitorare e gestire le cure dei pazienti.

Ostia – L’innovazione digitale accorcia le distanze tra medici e pazienti sul litorale romano. Al centro di questo profondo cambiamento c’è il reparto di Ortopedia dell’ospedale G.B. Grassi di Ostia, afferente alla Asl Roma 3, dove la telemedicina sta diventando un pilastro fondamentale per la gestione post-operatoria e la continuità assistenziale sul territorio. Grazie a strumenti tecnologici all’avanguardia, l’ospedale entra direttamente nelle case delle persone, offrendo un servizio prezioso che si rivela di fondamentale importanza soprattutto durante la stagione estiva, periodo in cui il litorale registra un picco di accessi per traumi e infortuni sportivi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Ortopedia e telemedicina all'ospedale Grassi: la rivoluzione digitale della Asl Roma 3

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