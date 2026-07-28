Riforma Rai relatori | Ad nominato dal cda membri in carica quattro anni

Notizia in breve

I relatori della riforma Rai in commissione al Senato hanno proposto di aumentare da tre a quattro anni la durata in carica dei membri nominati dal Cda. Gli emendamenti sono stati presentati dai senatori di Forza Italia e riguardano la modalità di nomina e il mandato dei componenti, senza modificare le procedure di selezione. La proposta si inserisce nel quadro della revisione normativa sulla governance dell’azienda radiotelevisiva pubblica.