Riforma Rai relatori | Ad nominato dal cda membri in carica quattro anni
I relatori della riforma Rai in commissione al Senato hanno proposto di aumentare da tre a quattro anni la durata in carica dei membri nominati dal Cda. Gli emendamenti sono stati presentati dai senatori di Forza Italia e riguardano la modalità di nomina e il mandato dei componenti, senza modificare le procedure di selezione. La proposta si inserisce nel quadro della revisione normativa sulla governance dell’azienda radiotelevisiva pubblica.
Gli emendamenti presentati dai relatori della riforma Rai Roberto Rosso e Claudio Fazzone (Fi) in commissione al Senato prevedono un aumento da tre a quattro anni della durata del mandato del cda, che l’ amministratore delegato venga nominato dal cda e nessuna riduzione del canone del 5 per cento ogni anno in casi eccezionali (ad esempio se la Rai guadagna più del previsto, o spende meno) come previsto inizialmente. La riforma è necessaria per adeguarsi al regolamento Ue Freedom media act (Emfa) entrato in vigore ormai un anno fa. Il Mef continuerà a nominare due componenti del cda. «Portiamo il mandato dei componenti del cda a quattro anni perché l’Emfa chiede maggiore tempo per applicare i piani industriali »,ha spiegato Rosso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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