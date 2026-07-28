Riforma Accrual come cambia la contabilità della Pubblica amministrazione scuola inclusa | dal 2027 al via il nuovo sistema economico-patrimoniale

La riforma prevista dal PNRR introduce il principio della competenza economica accanto alla contabilità finanziaria. Obiettivo: bilanci più trasparenti, comparabili e utili alla programmazione delle politiche pubbliche La contabilità della Pubblica amministrazione italiana è destinata a cambiare profondamente nei prossimi anni. Il passaggio al sistema Accrual, basato sulla competenza economico-patrimoniale, rappresenta infatti una delle principali riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e coinvolgerà progressivamente amministrazioni centrali, enti territoriali e organismi pubblici. L’argomento è stato approfondito in una puntata della rubrica informativa di PA Digitale, dedicata ad accompagnare gli enti pubblici nel percorso di digitalizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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