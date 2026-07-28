Riforma Accrual come cambia la contabilità della Pubblica amministrazione scuola inclusa | dal 2027 al via il nuovo sistema economico-patrimoniale
Dal 2027 entrerà in vigore la Riforma Accrual, che introdurrà il principio della competenza economica nella contabilità della Pubblica amministrazione, inclusa la scuola. La novità si affiancherà alla contabilità finanziaria, con l’obiettivo di rendere i bilanci più trasparenti e confrontabili. La riforma, prevista dal PNRR, mira a migliorare la programmazione delle politiche pubbliche. La contabilità pubblica italiana subirà cambiamenti significativi nei prossimi anni.
La riforma prevista dal PNRR introduce il principio della competenza economica accanto alla contabilità finanziaria. Obiettivo: bilanci più trasparenti, comparabili e utili alla programmazione delle politiche pubbliche La contabilità della Pubblica amministrazione italiana è destinata a cambiare profondamente nei prossimi anni. Il passaggio al sistema Accrual, basato sulla competenza economico-patrimoniale, rappresenta infatti una delle principali riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e coinvolgerà progressivamente amministrazioni centrali, enti territoriali e organismi pubblici. L’argomento è stato approfondito in una puntata della rubrica informativa di PA Digitale, dedicata ad accompagnare gli enti pubblici nel percorso di digitalizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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