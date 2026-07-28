Ranking UCI stravolto dal Tour de France | scalata di Piganzoli l’Italia conserva la top-5 Pogacar n1 del mondo

Il Tour de France 2026 ha modificato la classifica UCI, con la corsa che ha influenzato significativamente la posizione di alcuni ciclisti. Tra i risultati, una scalata di Piganzoli tra i primi cinque, mentre l’Italia mantiene la propria presenza in questa fascia. Tadej Pogacar rimane in vetta alla classifica mondiale, confermando la sua posizione di leader.

Il Tour de France 2026 ha stravolto il ranking UCI, la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Le tre settimane dedicate alla corsa a tappe più prestigiosa e importante a livello globale hanno rimodellato la graduatoria, ma non è mai stata in discussione la prima posizione: Tadej Pogacar è il numero 1 del mondo. Il fuoriclasse sloveno ha conservato il proprio status vincendo la Grande Boucle per la quinta volta in carriera, accompagnata da cinque successi di tappa e caratterizzata da un dominio totale. L’alfiere della UAE Emirates ha più di quattromila punti di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, che grazie al secondo gradino del podio meritato in terra transalpina è riuscito a scalzare il danese Jonas Vingegaard (ritiratosi in seguito a una caduta). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Ranking UCI stravolto dal Tour de France: scalata di Piganzoli, l’Italia conserva la top-5. Pogacar n.1 del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pogacar riallunga nel ranking UCI, l’Italia conserva la piazza. Scalate di Pellizzari e PiganzoliTadej Pogacar ha vinto tre tappe e concluso il Giro di Svizzera con un vantaggio di oltre sei minuti in classifica generale.

Classifica Tour de France 2026, ottava tappa: Pogacar controlla la maglia gialla, Piganzoli in top-20L’ottava tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con il leader della classifica generale che ha mantenuto la maglia gialla.