Raffaella Griggi è stata annunciata come nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” dopo la partenza di Federica Sciarelli. Fa parte del team del programma di Rai 3 da diversi anni, lavorando già nel gruppo di lavoro della conduttrice uscente. La sua nomina garantisce la continuità alla trasmissione, che si occupa di casi di scomparsa e di cronaca. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del programma.

Chi l’ha visto? nel segno della continuità per il dopo Federica Sciarelli. Raffaella Griggi, che da anni fa parte della squadra del programma di Rai 3, sarà la nuova conduttrice. Nel corso degli anni per la trasmissione di Rai 3 si è occupata principalmente di casi di femminicidi e in particolare di quello di Giulia Cecchettin. Come ipotizzato nei giorni scorsi l'azienda ha scelto di accogliere le richieste degli spettatori che, tramite mail e messaggi social, avevano chiesto, di fronte all'impossibilità di un ripensamento di Sciarelli, che il testimone passasse a un volto già familiare allo zoccolo duro del pubblico della trasmissione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Raffaella Griggi nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Era nel gruppo di lavoro di Sciarelli

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Raffaella Griggi La Nuova Conduttrice di 'Chi lha visto'

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