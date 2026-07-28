Raffaella Griggi è stata scelta come nuova conduttrice di Chi l’ha Visto, sostituendo Federica Sciarelli. La decisione è stata annunciata dopo settimane di indiscrezioni, smentite e proteste dei fan. La giornalista prende il posto dello storico programma di cronaca di Rai Tre, che aveva perso la conduttrice precedente dopo il suo addio definitivo. La Griggi sarà alla guida del programma a partire dalla prossima stagione.

Il toto-nomi è durato settimane, tra indiscrezioni, smentite e proteste dei fan. Ora è arrivata la fumata bianca: sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l’ha Visto, lo storico programma di cronaca e servizio di Rai Tre rimasto orfano di Federica Sciarelli dopo il suo addio definitivo. Una decisione che chiude una delle successioni più delicate della televisione italiana e che premia, non a caso, un volto interno alla trasmissione. Perché la scelta non è affatto casuale. Chi l’ha Visto non è un programma come gli altri: è una macchina complessa, fatta di segnalazioni, appelli, famiglie che cercano risposte e casi di cronaca seguiti per anni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Raffaella Griggi nuova conduttrice di Chi l’ha Visto: chi è la giornalista scelta dalla Rai per il dopo Sciarelli

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Raffaella Griggi La Nuova Conduttrice di 'Chi lha visto'

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Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di 'Chi l'ha visto?'. Raccoglie il testimone da Federica Sciarelli alla guida della storica trasmissione Rai #ANSA x.com

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