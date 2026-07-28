Quintana di Ascoli le prove dei cavalieri e del corteo le cene propiziatorie | siamo nei giorni clou

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mancano pochi giorni alla Quintana di agosto e Ascoli si avvicina alla fase più intensa dei preparativi. Sono in corso le prove dei cavalieri e del corteo, mentre le cene propiziatorie si stanno svolgendo in città. Le attività si concentrano nel centro storico, con eventi e allenamenti che coinvolgono i partecipanti e i residenti. La manifestazione si avvicina rapidamente, con le ultime prove e le celebrazioni che anticipano la grande giornata.

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Ascoli, 28 luglio 2026 –   Mancano ormai pochi giorni alla Quintana di agosto e Ascoli entra nella fase più intensa dell'attesa. La città si prepara a vivere gli appuntamenti che tradizionalmente accompagnano l'avvicinamento alla giostra dedicata a Sant'Emidio, tra prove decisive, cerimonie, riti e momenti di condivisione che scandiscono il conto alla rovescia verso la sfida al campo dei giochi. Quella che gli ascolani chiamano ormai da tempo la "Settimana Santa" della Quintana ha preso ufficialmente il via lunedì con il tradizionale pranzo promosso dal vescovo Gianpiero Palmieri. Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati il sindaco Marco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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