Quintana di Ascoli le prove dei cavalieri e del corteo le cene propiziatorie | siamo nei giorni clou

Notizia in breve

Mancano pochi giorni alla Quintana di agosto e Ascoli si avvicina alla fase più intensa dei preparativi. Sono in corso le prove dei cavalieri e del corteo, mentre le cene propiziatorie si stanno svolgendo in città. Le attività si concentrano nel centro storico, con eventi e allenamenti che coinvolgono i partecipanti e i residenti. La manifestazione si avvicina rapidamente, con le ultime prove e le celebrazioni che anticipano la grande giornata.