Quercia di Laukiai l’albero lituano di 400 anni eletto il più bello d’Europa nel 2026

Notizia in breve

A Bruxelles, alla fine di marzo, la Quercia di Laukiai è stata proclamata Albero Europeo dell’Anno 2026. L’albero, di circa 400 anni, si trova nella campagna lituana e ha superato dodici finalisti provenienti da diverse parti d’Europa. La cerimonia si è svolta sul palco del Parlamento europeo, dove non sono intervenuti rappresentanti politici o artisti, ma l’albero stesso è stato premiato ufficialmente.