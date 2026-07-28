Quercia di Laukiai l’albero lituano di 400 anni eletto il più bello d’Europa nel 2026
A Bruxelles, alla fine di marzo, la Quercia di Laukiai è stata proclamata Albero Europeo dell’Anno 2026. L’albero, di circa 400 anni, si trova nella campagna lituana e ha superato dodici finalisti provenienti da diverse parti d’Europa. La cerimonia si è svolta sul palco del Parlamento europeo, dove non sono intervenuti rappresentanti politici o artisti, ma l’albero stesso è stato premiato ufficialmente.
Bruxelles, Parlamento europeo, fine marzo. Sul palco non sale un capo di Stato, non un artista, non un atleta. Sale, per così dire, un albero. La Quercia di Laukiai, radicata da quattro secoli nella campagna lituana, viene proclamata Albero Europeo dell’Anno 2026, superando dodici finalisti arrivati da ogni angolo del continente. È la prima volta, nella storia quindicennale del premio, che la Lituania sale sul gradino più alto. Un colosso vegetale che nessuna guida turistica aveva mai segnalato. Il villaggio si chiama Rukai, poche decine di abitanti nella campagna lituana centrale, un nome che fino a poco tempo fa non compariva in nessun itinerario di viaggio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Albero Europeo dellAnno 2026
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