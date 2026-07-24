L’Albero Bello il tesoro verde nascosto di Villa Adriana | ha 600 anni ed è unico in Italia

Da funweek.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un albero di circa 600 anni, conosciuto come “Albero Bello”, si trova tra le rovine di Villa Adriana a Tivoli. Si tratta di un esemplare unico nel suo genere in Italia, considerato un vero e proprio tesoro verde nel sito archeologico. La pianta si distingue per le sue dimensioni e la longevità, rappresentando una delle poche testimonianze vegetali che si conservano all’interno dell’area archeologica.

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Tra le meraviglie archeologiche di Villa Adriana, a Tivoli, si nasconde un monumento naturale capace di attraversare i secoli: il suo nome è “ Albero Bello”, ha circa 600 anni e rappresenta un’autentica rarità nel panorama italiano. Le sue radici affondano non solo nella terra, ma nella vera storia storia del territorio tiburtino e la sua presenza è in grado di sorprendere chi visita l’antica residenza imperiale alla ricerca dei suoi tesori meno conosciuti. L’Albero Bello di Villa Adriana: un olivo di 600 anni geneticamente unico. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ Albero Bello è un olivo monumentale che cresce tra i resti della villa costruita a Tivoli dall’imperatore Adriano. 🔗 Leggi su Funweek.it

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