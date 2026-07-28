Avere una certa età comporta il vantaggio di non frequentare adolescenti: sono pochissime le amiche che sono state gestanti così attempate da avere, alla nostra vegliarda età, figli che non abbiano già compiuto l’inevitabile evoluzione: da quindicenni fastidiosamente scorbutici, a trentenni fastidiosamente bisognosi d’una raccomandazione. Tuttavia io ricordo tutto: ogni «non ho mai incontrato un ragazzino così maleducato» che ho pronunciato tra i trenta e i quarant’anni, ogni volta che qualche amica ha commesso l’errore di farmi condividere uno spazio con la prole. I ragazzini di questo secolo sono particolarmente insopportabili per una ragione che spiega bene Fran Lebowitz. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quelli che si indignano per i ragazzini in Thailandia, ma non hanno mai guardato in casa

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