Quella di Maldini e Leonardo è stata una farsa tutta italiana Ma ora deve diventare un’occasione

Maldini e Leonardo hanno abbandonato il progetto dopo il ritiro di Pirlo, lasciando il team senza un accordo definitivo. La loro decisione ha interrotto la collaborazione, creando una situazione di incertezza. La squadra dovrà ripartire da zero per trovare una nuova guida tecnica. La scelta di interrompere il rapporto è stata comunicata ufficialmente e si apre ora una fase di ristrutturazione. La società sta valutando i prossimi passi per ricostruire la squadra.

Saltato Pirlo, saltano anche Maldini e Leonardo, i quali hanno fatto un errore troppo evidente. Si riparte dal nulla, ma spesso in Italia è stato meglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MALDINI A CAPO DELLA FIGC

Notizie e thread social correlati

Maldini e Leonardo si sono dimessi: ora Mancini è in pole per diventare CTPaolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai loro ruoli nella FIGC, lasciando la guida della nazionale italiana.

Guardiola dice no all’Italia: un’occasione persa per il futuro azzurro. Ora Maldini e Leonardo hanno la scelta più difficilePep Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare allenatore della nazionale italiana.

Temi più discussi: Malagò, Maldini e Leonardo presentano il futuro del calcio italiano: Condivisione delle scelte, ricostruiamo percorso dalla base; Pirlo, Maldini e i figli procuratori: perché è un caso diverso da quello di Lippi nel 2016; Maldini è un fuoriclasse, ma non si può essere ostaggi della sua ostinazione. Sconcertanti le sue prime settimane da dt; Su Pirlo e Maldini scoppia anche il caso dei figli: cosa dice la norma federale e perché il precedente Lippi è diverso.

Domanda forse un po’ sciocchina: ma perché Leonardo che ha feeling e visione simile a quella di Maldini non fa lui l’allenatore della nazionale? Ha già allenato Inter e Milan. x.com

Another major shake-up at the FIGC: Maldini and Leonardo resign! reddit

Quella di Maldini e Leonardo è stata una farsa tutta italiana. Ma ora deve diventare un’occasioneNoi italiani siamo famosi per poche cose, ce la cantiamo e ce la suoniamo molto spesso, ma nel mondo poche cose davvero ci caratterizzano. Una di queste è la capacità farsesca di gestire le grandi que ... fanpage.it

Leao e quella telefonata di Maldini: il retroscena sull’arrivo al MilanRafael Leao non ha potuto rifiutare quando Paolo Maldini ha deciso di contattarlo personalmente. Durante un’intervista al podcast brasiliano Podpah, l’attaccante ha raccontato nei dettagli come è avve ... spaziomilan.it