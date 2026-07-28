Qualiano l’isola ecologica trasformata in una cassa | dai 20 ai 300 euro per scaricare i rifiuti

"Quanto devo dare?". "Trenta euro." È uno dei dialoghi riportati nell'ordinanza della Procura di Napoli Nord che racconta, secondo gli inquirenti, il funzionamento del presunto sistema di corruzione scoperto all'interno dell'isola ecologica di Qualiano. Un servizio pubblico gratuito che, stando alla ricostruzione investigativa, sarebbe stato trasformato in una vera e propria attività di riscossione illegale, con pagamenti in contanti richiesti per consentire il conferimento dei rifiuti, soprattutto da parte di aziende prive delle necessarie autorizzazioni ambientali. L'indagine non si limita a documentare singoli episodi di corruzione, ma ricostruisce un meccanismo che, secondo la Procura, si sarebbe ripetuto decine di volte nell'arco di alcuni mesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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