La Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine sull’isola ecologica di Qualiano, coinvolgendo sedici persone. Tre di loro sono state sospese dal servizio. L’indagine riguarda vari reati legati alla gestione dell’impianto e alle attività svolte al suo interno. La procura ha disposto accertamenti e perquisizioni nell’ambito delle indagini in corso. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sui reati contestati.

La Procura di Napoli Nord coordina l’inchiesta sull’isola ecologica di Qualiano: tre dipendenti sospesi e sedici indagati per diversi reati.. Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’isola ecologica del Comune di Qualiano. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di tre dipendenti comunali, sospesi temporaneamente dall’esercizio dei pubblici uffici o servizi. Secondo quanto riportato da LaRampa.it e numerose testate locali che per prime hanno diffuso la notizia, il procedimento coinvolgerebbe complessivamente sedici persone sottoposte a indagine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, inchiesta sull’isola ecologica: 16 indagati e 3 sospesi

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