Qualiano inchiesta sull’isola ecologica | 16 indagati e 3 sospesi
La Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine sull’isola ecologica di Qualiano, coinvolgendo sedici persone. Tre di loro sono state sospese dal servizio. L’indagine riguarda vari reati legati alla gestione dell’impianto e alle attività svolte al suo interno. La procura ha disposto accertamenti e perquisizioni nell’ambito delle indagini in corso. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sui reati contestati.
La Procura di Napoli Nord coordina l’inchiesta sull’isola ecologica di Qualiano: tre dipendenti sospesi e sedici indagati per diversi reati.. Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’isola ecologica del Comune di Qualiano. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di tre dipendenti comunali, sospesi temporaneamente dall’esercizio dei pubblici uffici o servizi. Secondo quanto riportato da LaRampa.it e numerose testate locali che per prime hanno diffuso la notizia, il procedimento coinvolgerebbe complessivamente sedici persone sottoposte a indagine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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