In via Falcone a Qualiano è stata trovata una carcassa di cane all’interno di una busta di plastica, abbandonata lungo la strada. La scoperta è stata segnalata da alcuni cittadini, che hanno notato il sacco contenente l’animale morto. La carcassa si trovava sulla sede stradale, in un’area pubblica. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’abbandono o sulla data del ritrovamento.

Macabra scoperta in via Falcone a Qualiano: un cane morto trovato all’interno di una busta di plastica lungo la strada.. Una segnalazione che lascia sgomenti arriva da via Falcone a Qualiano, dove alcuni cittadini hanno scoperto la carcassa di un cane abbandonata all’interno di una busta di plastica lungo la sede stradale. Un episodio che ha suscitato indignazione, per le modalità con cui il povero animale è stato lasciato sul ciglio della strada. La scoperta durante il jogging. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini che frequentano abitualmente la zona periferica per attività sportiva e passeggiate. Secondo quanto riferito, ad attirare l’attenzione sarebbe stato il forte odore proveniente dalla busta abbandonata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, carcassa di un cane abbandonata in via Falcone

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