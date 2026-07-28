Gianni Sperti ha confermato di essere stato ricoverato in ospedale e ha denunciato che una persona ha condiviso sui social media informazioni sulla sua presenza in ospedale senza il suo consenso. La notizia si è diffusa online dopo che qualcuno ha divulgato dettagli sulla sua visita, violando la sua privacy. Sperti ha espresso il suo fastidio per questa diffusione non autorizzata, chiarendo che si trattava di un suo ricovero reale.

Gianni Sperti ha rotto il silenzio e messo a tacere le voci che, da giorni, circolavano su un suo presunto malore e ricovero all’ospedale De Bellis di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Lo storico opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower alcune stories in cui ha rassicurato chi si era preoccupato per lui. Sta bene e si è sottoposto a un intervento chirurgico programmato da tempo, riuscito perfettamente. “Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l’ho mai fatto e non inizierò certo adesso. Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qualcuno mi ha visto in ospedale e si è permesso di divulgare la notizia sui social senza il mio consenso, non rispettando la mia privacy”: l’ira di Gianni Sperti dopo il ricovero

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Temi più discussi: Gianni Sperti conferma il ricovero in ospedale: come sta dopo l’intervento; Gianni Sperti dopo l’operazione: qualcuno si è permesso di divulgare la notizia; Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero: Ho affrontato un intervento; Gianni Sperti conferma il ricovero in ospedale: La mia privacy non rispettata Come sta dopo l’intervento.

Gianni Sperti fa chiarezza dopo i rumor su un suo intervento chirurgico e conferma:Sì, sono stato operato,come sta ora L’opinionista di #UominieDonne: Qualcuno mi ha visto in ospedale e si è permesso di divulgare la notizia senza rispettare la privacy x.com

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