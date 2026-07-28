Dopo il film, arriva finalmente il musical di Purple Rain. A più di due anni dall’annuncio dell’adattamento teatrale della pellicola del 1984 di Prince e dell’album vincitore di un Grammy, il produttore Orin Wolf ha annunciato che il musical debutterà ufficialmente a Broadway in questa stagione. Purple Rain di Prince diventa un musical di Broadway. Le anteprime inizieranno al Majestic Theatre di New York il 12 marzo 2027, prima dell’apertura ufficiale il 12 aprile. Diretto dal candidato al Tony Award Saheem Ali, proprio come il film il musical segue le vicende di The Kid, un giovane musicista ambizioso che cerca di sfondare sulla scena dei club di Minneapolis. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Proprio come il fim del 1984, seguirà le vicende di The Kid, un giovane musicista ambizioso che cerca di sfondare sulla scena dei club di Minneapolis

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Derrière les rires : Le vrai visage des grands comiques

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