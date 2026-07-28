Un video di propaganda, attribuito a gruppi vicini al regime iraniano e ripreso dal New York Post, mostra minacce rivolte alla first lady e al figlio minore dell'ex presidente degli Stati Uniti. Il contenuto invita alla violenza contro la donna e il bambino, senza ulteriori dettagli sulle fonti o sul contesto. La diffusione di questo materiale ha suscitato attenzione sui canali di informazione internazionali.

Un video di propaganda attribuito ad ambienti vicini al regime iraniano e rilanciato dal New York Post avrebbe preso di mira la first lady Melania Trump e il figlio Barron Trump, con messaggi che incitano alla violenza nei loro confronti. Il filmato, diffuso sui social network, è ora al centro dell’attenzione per il contenuto delle minacce rivolte alla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il contenuto del video. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, il video mostra immagini di Melania Trump durante alcuni spostamenti pubblici e in diverse zone di New York. Nel filmato vengono inoltre citati alcuni luoghi abitualmente associati alla first lady e vengono rivolti appelli ai sostenitori del regime iraniano a compiere azioni violente nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Propaganda iraniana contro Melania Trump, video con minacce rivolte anche al figlio Barron

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Iran Issues Assassination Threats Against Melania and Barron Trump in AI Video

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