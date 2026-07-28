Il match tra Gornik Zabrze e Fenerbahçe, valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27, si svolgerà mercoledì alle 20:00. La squadra turca ha un vantaggio in vista della qualificazione, ma non può considerare la partita già vinta. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni, oltre a opzioni di diretta tv e streaming.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca mercoledì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nessuna goleada all’andata, con il favoritissimo Fenerbahçe incapace di dilagare contro un orgoglio Gornik Zabrze. Il controllo dei gialloblù è stato sostanzialmente totale (79% del possesso palla, 15 tiri totali contro i 2 degli avversari) ma se la squadra di Ismail Kartal ha potuto mettere in discesa la qualificazione al terzo turno, battendo 1-0 i polacchi, è grazie al sigillo dell’esperto attaccante brasiliano Talisca, terminale offensivo del 4-2-3-1 disegnato dal tecnico turco che alla fine dello scorso campionato ha preso il posto di Domenico Tedesco, oggi al Bologna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Gornik Zabrze-Fenerbahçe: qualificazione a un passo ma vietato rilassarsi

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