Profumi fruttati il ritorno delle fragranze che raccontano il presente
Sono state lanciate nuove fragranze fruttate, caratterizzate da profumi vivaci e freschi. Queste fragranze sono tornate a essere popolari, utilizzate quotidianamente per accompagnare momenti di lavoro e svago. Le aziende del settore hanno presentato diverse novità che si ispirano ai profumi fruttati, con note che richiamano frutti come agrumi, mele e frutti tropicali. La tendenza si riflette anche nell’ambito degli ambienti domestici e personali.
Il profumo è diventato un gesto quotidiano, capace di accompagnare il lavoro, il tempo libero e persino gli ambienti in cui si vive. Tra le famiglie olfattive che meglio interpretano l’evoluzione del profumo da dettaglio a protagonista, quella fruttata occupa uno spazio particolare, grazie alla sua immediatezza e alla capacità di evocare leggerezza senza risultare necessariamente ingenua. Una nuova idea di freschezza quotidiana Scegliere di indossare dei freschi profumi fruttati significa avvicinarsi a un accordo olfattivo molto più complesso di quanto si possa immaginare. Mela, pera, pesca, ciliegia e frutti di bosco non restituiscono una sola idea di dolcezza. 🔗 Leggi su Tpi.it
Profumi FRUTTATI per tutti i gusti e le stagioni
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