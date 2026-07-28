profumi fruttati il ritorno delle fragranze che raccontano il presente

Notizia in breve

Sono state lanciate nuove fragranze fruttate, caratterizzate da profumi vivaci e freschi. Queste fragranze sono tornate a essere popolari, utilizzate quotidianamente per accompagnare momenti di lavoro e svago. Le aziende del settore hanno presentato diverse novità che si ispirano ai profumi fruttati, con note che richiamano frutti come agrumi, mele e frutti tropicali. La tendenza si riflette anche nell’ambito degli ambienti domestici e personali.