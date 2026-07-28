Il processo per la morte del bambino è previsto per fine settembre. La madre ha dichiarato di voler incontrare gli imputati e di attendere con ansia quella data. La famiglia si sta preparando all’udienza, che rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario. La data è stata comunicata alle parti coinvolte e si svolgerà presso il tribunale competente. La madre ha espresso il desiderio di confrontarsi con gli imputati durante l’evento.

Tempo di lettura: 2 minuti “ A fine settembre inizierà il processo. Io e mio marito stiamo vivendo in attesa che arrivi quel giorno. Aspettiamo di guardarli negli occhi. Aspettiamo di vedere se loro avranno il coraggio di guardarci negli occhi. Ora la voglia di giustizia è piu forte del dolore”. Lo ha detto Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, morto a seguito di un trapianto di cuore, a margine della conferenza stampa di presentazione del suo libro oggi alla Camera. Quindi davanti ai giornalisti ha ripercorso i momenti più dolorosi. “ Nessuno ci ha chiesto scusa. E se ora – ha detto -lo facessero non servirebbe. Perché negli ultimi mesi sono emerse altre cose e più andiamo avanti più ne emergono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Processo per la morte del piccolo Domenico, la madre: “Voglio guardarli negli occhi”

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LA MORTE DEL PICCOLO DOMENICO, la famiglia chiede il riconoscimento dell'omicidio volontario

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