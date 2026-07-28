Presentazione del libro Caffè Corretto presso Il Senato

Nella prestigiosa cornice della Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica, a Palazzo Madama in Roma, si tiene la conferenza stampa di presentazione del libro intitolato Caffè Corretto, un’opera collettiva curata da Mary Troiano. L’iniziativa, promossa su impulso del senatore Luigi Nave del Movimento 5 Stelle, rappresenta un momento di profonda riflessione e confronto su temi civici, culturali e di impegno sociale, portando all’interno delle istituzioni parlamentari una voce Corale ricca di esperienze, testimonianze e sensibilità differenti. L’evento, programmato per martedì ventotto luglio duemilaventisei alle ore tredici, viene trasmesso anche in diretta sulla piattaforma web della TV del Senato per consentire una più ampia partecipazione da parte dei cittadini e degli appassionati di cultura e legalità. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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