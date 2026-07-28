Possesso palla pressione alta e qualche rischio | così Amorim ha già trasformato il Milan

Al Celtic Park, il Milan ha adottato un approccio di possesso palla e pressione alta, cercando di imporre il proprio ritmo di gioco. Rúben Amorim ha modificato le strategie, eliminando gli schemi tipici di Max Allegri. La squadra ha mostrato volontà di controllare il pallone e di mettere sotto pressione gli avversari, anche correndo alcuni rischi. Durante la sessione di mercato, il club ha annunciato l’addio di Karetsas e l’arrivo di Diawara.

Al 'Celtic Park' si è visto un Milan che provato a imporre il suo gioco, pressando alto sull'avversario: con Rúben Amorim cancellata ogni traccia di Max Allegri Mercato Milan LIVE Addio Karetsas, arriva Diawara. Incontro con il Fenerbahçe per Leão Comotto presente al Milan. Perché può essere il vice Modric ideale per Amorim Cessione Leão, possibile svolta: Fenerbahçe a Milano. I dettagli dell'offerta al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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