Polti presenta il primo bilancio di sostenibilità
Polti ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Il documento, disponibile dal 28 luglio 2026, è stato redatto secondo uno standard volontario internazionale. In esso sono riportate le attività e le iniziative dell’azienda nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Il bilancio fornisce dati e informazioni sulle pratiche adottate e sugli obiettivi raggiunti fino a questa data.
Bulgarograsso, 28 luglio 2026 – L'azienda Polt i ha pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità. Redatto secondo il Voluntary Standard for non-listed SMEs (VSME), il documento rappresenta il primo strumento organico attraverso cui Polti rende misurabili le proprie performance ambientali, sociali e di governance, adottando un modello di rendicontazione volontaria che promuova un dialogo trasparente con tutti gli stakeholder. Tra i risultati più significativi del 2025, il rafforzamento dell’impegno ambientale grazie agli investimenti destinati a migliorare l’efficienza energetica dei propri siti produttivi e a incrementare l’utilizzo di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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