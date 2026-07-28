Polti presenta il primo bilancio di sostenibilità

Notizia in breve

Polti ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità. Il documento, disponibile dal 28 luglio 2026, è stato redatto secondo uno standard volontario internazionale. In esso sono riportate le attività e le iniziative dell’azienda nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Il bilancio fornisce dati e informazioni sulle pratiche adottate e sugli obiettivi raggiunti fino a questa data.