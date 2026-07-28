Il procuratore capo di Palermo ha dichiarato che i boss mafiosi continuano a esercitare il controllo dall’interno delle prigioni, sostenendo che questa situazione mette a rischio l’intero sistema. Durante una riunione in commissione antimafia, ha espresso un allarme severo sulla capacità della criminalità organizzata di mantenere il potere anche dietro le sbarre. La sua analisi evidenzia come questa condizione influisca sulla stabilità delle attività illegali e sulla gestione delle carceri.

Durissimo allarme del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia: i boss continuano a comandare dal carcere. Così, dice, il sistema non regge. Servizio di Fausto Nicastro. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Polemica carceri e mafia, De Lucia: boss continuano a comandare

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