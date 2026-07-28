Un rappresentante parlamentare ha dichiarato che i boss mafiosi comandano dalle carceri, usando smartphone appena entrano. Ha aggiunto che la criminalità organizzata vuole acquistare droni con lanciamine. Ha inoltre sottolineato che, poche ore dopo il ricovero, i detenuti mafiosi vengono forniti di dispositivi telefonici. La questione riguarda tutti gli istituti di pena.

“Poche ore dopo essere entrati in carcere i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici. Questa è una situazione che riguarda tutti gli istituti di pena”. In audizione di fronte alla Commissione parlamentare Antimafia, il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia torna a denunciare la situazione “fuori controllo” dei penitenziari italiani, nonostante la reazione rabbiosa avuta nei giorni scorsi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. “Quando gli arrestati entrano in carcere, nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l’esterno “, afferma De Lucia nell’aula di palazzo San Macuto. Questi dispositivi, spiega, “fino a qualche tempo fa erano microcellulari, ed è intuibile come venissero introdotti all’interno delle carceri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Lucia in Parlamento: “I boss comandano dalle carceri, muniti di smartphone appena entrano. Cosa nostra vuole acquistare droni lanciamine”

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