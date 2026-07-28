Poggibonsi e le eccellenze Villa Laura del Bello è realtà Conclusa la riqualificazione

I lavori di riqualificazione di Villa Laura del Bello a Poggibonsi, situata in via San Lucchese, sono stati completati. La dimora, situata nel centro della città, è stata ristrutturata e ora rappresenta un esempio di recupero edilizio. La villa, precedentemente donata, è stata oggetto di interventi finalizzati al restauro e al miglioramento delle strutture. La conclusione dei lavori è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui finanziamenti o sui soggetti coinvolti.

Villa Laura del Bello è realtà. Conclusi i lavori di riqualificazione della dimora nel cuore di Poggibonsi in via San Lucchese, donata all’amministrazione comunale dall’illustre professor Paolo del Bello, a lungo primario chirurgo all’ospedale Pietro Burresi, e destinata a housing first, progetto per aiutare persone e famiglie fragili attraverso soluzioni abitative temporanee e un sistema di presa in carico multiprofessionale. "Parliamo di accoglienza e accompagnamento – spiega Enrica Borgianni, assessora alla coesione sociale del Comune - per un modello innovativo di intervento nell’ambito delle politiche abitative che aiuterà tutto il territorio nel contrasto a fenomeni di marginalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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