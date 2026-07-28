PN Scuola e competenze 2021-2027 | 18 FaQ su firme e presenze le nuove regole operative per evitare tagli al finanziamento

È stato pubblicato un documento con 18 domande frequenti riguardanti le firme e le presenze nei progetti del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Le nuove regole operative sono state introdotte per garantire una corretta rilevazione delle presenze. La precisione nel registrare le presenze non è considerata solo un aspetto formale, ma un elemento fondamentale per evitare la perdita di finanziamenti.

La corretta rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 non costituisce un adempimento meramente formale. Le firme digitali di esperto e tutor attestano, con rilevanza amministrativa e finanziaria, l’effettivo svolgimento dell’attività, la sua durata e la presenza delle figure formative. Puoi ricevere gli aggiornamenti di “Gestire la scuola” iscriviti alla nostra newsletter. Troppe e-mail? Iscriviti al canale telegram della rivista. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Parlare e leggere in modo efficace per catturare l’attenzione dei tuoi studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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