Più chiarimenti sui lavori al ponte Braldo

Il comitato unitario Vittime del Fango Forlì e il Comitato di Quartiere Cava-Villanova tornano a chiedere delucidazioni sulla ripresa dei lavori per il nuovo ponte Braldo, notando la presenza di mezzi in cantiere che "parrebbero destinati soltanto alla chiusura dei carotaggi svolti nei mesi passati". Una misura considerata comunque positiva, "ma del tutto insufficiente a chiarire lo stato complessivo dell’opera". Il ponte Braldo – coi suoi oltre 100 metri di lunghezza – sorge lungo la strada provinciale 27 bis, che collega di fatto la Lughese a viale Bologna. E, dunque, i quartieri di San Martino in Villafranca e Villanova: al di qua e al di là del fiume Montone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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