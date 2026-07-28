Pier Silvio Berlusconi | RadioMediaset è nata dieci anni fa oggi è la realtà leader del settore in Italia

A dieci anni dalla nascita del polo radiofonico del Gruppo Mediaset (1° luglio 2016), i dati Audiradio del secondo trimestre 2026 confermano RadioMediaset come primo gruppo radiofonico italiano. Le sei emittenti del Gruppo – Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba – raggiungono oltre il 20% di share nel quarto d'ora medio e quasi il 50% degli ascoltatori nel giorno medio. Nel servizio del TG5 andato in onda oggi alle 13.00, la dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi: "RadioMediaset è nata dieci anni fa con l'obiettivo di costruire un grande gruppo radiofonico. Oggi è un tassello fondamentale del sistema Mediaset ed è la realtà leader del settore in Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Pier Silvio Berlusconi riunisce Mediaset, a tre anni dalla scomparsa del suo Fondatore

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