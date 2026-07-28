Piattaforma logistica il nuovo scippo di fondi è servito | la protesta
È stato annunciato il presunto stralcio dei fondi destinati alla piattaforma logistica della Valle Ufita, un progetto infrastrutturale valutato tra i 130 e i 140 milioni di euro. La decisione ha riacceso le proteste e le preoccupazioni sulla possibilità di un mancato finanziamento, considerando l’importanza strategica dell’opera per l’area. La vicenda ha generato tensioni tra le parti coinvolte e ha riacceso il dibattito sulla futura realizzazione del progetto.
Tempo di lettura: 4 minuti – Si riaccendono improvvisamente le tensioni e i timori sul futuro infrastrutturale e industriale dell’Irpinia. Al centro della bufera politica c’è il presunto definanziamento o stralcio della piattaforma logistica della Valle Ufita, un’infrastruttura strategica da 130-140 milioni di euro. L’opera è ritenuta vitale per connettere la dorsale produttiva locale alla nuova linea ferroviaria ad Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari e al cantiere della Stazione Hirpinia. La polemica è esplosa a seguito della notizia relativa alla delibera regionale n. 656 del 29092025, c on la quale la Regione Campania avrebbe derubricato l’intervento e dirottato o tolti i fondi destinati al raccordo ferroviario del polo logistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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