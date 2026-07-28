Piattaforma logistica il nuovo scippo di fondi è servito | la protesta

Notizia in breve

È stato annunciato il presunto stralcio dei fondi destinati alla piattaforma logistica della Valle Ufita, un progetto infrastrutturale valutato tra i 130 e i 140 milioni di euro. La decisione ha riacceso le proteste e le preoccupazioni sulla possibilità di un mancato finanziamento, considerando l’importanza strategica dell’opera per l’area. La vicenda ha generato tensioni tra le parti coinvolte e ha riacceso il dibattito sulla futura realizzazione del progetto.