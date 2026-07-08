Innovazione e sostenibilità | Sibeg presenta la piattaforma logistica verticale automatizzata da 51 milioni di euro a Catania

A Catania è stata inaugurata una piattaforma logistica automatizzata nel settore food & beverage, con un investimento di 51 milioni di euro. La struttura, situata nella zona industriale, si distingue per il suo sistema di automazione verticale. La nuova infrastruttura rappresenta uno dei progetti più avanzati in Italia nel suo settore, con tecnologie di automazione e sostenibilità integrate nella sua progettazione.

Una delle progettazioni più avanzate del comparto food & beverage in Italia sta prendendo forma nella zona industriale di Catania: è la nuova piattaforma logistica verticale automatizzata di Sibeg, l’azienda - nata nel 1960 - che in Sicilia si occupa della produzione, imbottigliamento, distribuzione e sviluppo dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company. L’innovativa realizzazione, con un investimento complessivo da 51 milioni di euro, è stata presentata dal general manager Luca Busi, con la posa della prima pietra fuori terra alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle imprese che stanno conducendo il complesso intervento... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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