Newcastle e Leeds hanno fatto offerte per il centrocampista, ma l’Inter ha rifiutato le proposte. La trattativa era in corso, ma non si è conclusa con un trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali accordi o cifre. Il giocatore rimane sotto contratto con l’Inter, che ha deciso di non cedere. Le due squadre inglesi avevano manifestato interesse nelle ultime settimane. La situazione resta aggiornata, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

di Francesco Aliperta Sucic entra nel mirino della Premier League, Newcastle e Leeds ci pensano ma l’Inter chiude le porte: ecco tutti i dettagli. Gli occhi della Premier League sono caduti su Petar Sucic: il centrocampista dell’ Inter è reduce da un ottimo Mondiale a titolo personale con la Croazia, e anche la sua prima stagione in nerazzurro è stata positiva, con diversi picchi concentrati all’inizio e alla fine dell’annata. Tutto ciò, secondo il Corriere dello Sport, ha agevolato l’interesse dei sempre famelici club inglesi: in particolare Newcastle e Leeds hanno provato a sondare il terreno, ipotizzando anche una valutazione di 35-40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Petar Sucic nel mirino della Premier League: Newcastle e Leeds ci provano, ma l’Inter chiude la porta

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