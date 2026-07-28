Perchè Maldini e Leonardo hanno dato le dimissioni il conflitto con Malagò | Non vogliono cambiamenti

Maldini e Leonardo si sono dimessi dall’incarico dopo un confronto con il presidente della FIGC. La decisione è stata presa in seguito a divergenze riguardo alla gestione delle scelte tecniche, in particolare sulla sostituzione di un allenatore. Durante gli ultimi incontri, ci sono stati scontri con il rappresentante della federazione, che avrebbe voluto mantenere un certo orientamento, mentre i due si sono opposti ai cambiamenti proposti. Le dimissioni sono state ufficializzate poco dopo.

La ricostruzione dietro alle dimissioni di Maldini e Leonardo: gli ultimi concitati momenti con Malagò sulla decisione del Presidente FIGC di abbandonare Pirlo per questioni di opportunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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