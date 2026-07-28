Sequenze di film storici e mitologici italiani, ambientati nell’antichità classica, musicate dal vivo. Lo proporrà la band Torso Virile Colossale, domani sera, per la rassegna «Mercoledì da leoni» all’interno del cartellone di «Esterno notte» nel cortile della Biblioteca Caversazzi. Il cine-concerto, promosso dall’Associazione Bergamo Film Meeting, si intitola «Le calde notti del Cinema peplum». Il nome del genere cinematografico deriva dalla tipica tunica dell’antica Grecia. In voga tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, anticipato da «L’Odissea» del 1911, il Cinema peplum si differenzia dai colossal americani come «Quo vadis» del ’51 e «Ben Hur» del ’59 per il budget ridotto all’osso. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Peplum, rock ed elettronica con i Torso Virile Colossale

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