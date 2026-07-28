Pediatri bambini a rischio con l’esposizione precoce al digitale

Da dayitalianews.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I pediatri avvertono che l’esposizione precoce a televisione, smartphone, social network e videogiochi può influire sullo sviluppo dei bambini. Secondo gli specialisti, l’uso anticipato di questi dispositivi potrebbe comportare rischi per la crescita. Non sono stati forniti dettagli su studi specifici o dati numerici, ma si sottolinea la preoccupazione riguardo all’impatto di un uso precoce della tecnologia sui più piccoli.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme degli specialisti sul rapporto tra infanzia e tecnologia. L’esposizione precoce a televisione, smartphone, social network e videogiochi potrebbe avere conseguenze importanti sullo sviluppo dei più piccoli. È quanto emerge dal nuovo documento dell’ Accademia Europea di Pediatria, pubblicato sulla rivista scientifica Acta Paediatrica, che invita le famiglie a prestare particolare attenzione all’utilizzo dei dispositivi digitali durante i primi anni di vita. Secondo gli esperti, i bambini sotto i 2 anni non dovrebbero essere esposti agli schermi, mentre l’introduzione delle tecnologie digitali dovrebbe avvenire non prima dei 3 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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