Pd manifesto a sostegno dell’opposizione in Israele | ‘Fermare Netanyahu e rilanciare la pace’

Notizia in breve

Un manifesto a sostegno dell’opposizione in Israele è stato pubblicato, con l’obiettivo di fermare il premier Netanyahu e promuovere la pace. Il documento, aperto alle adesioni, si rivolge all’Unione europea e al governo italiano, chiedendo un maggior impegno in vista delle elezioni del 27 ottobre. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti o sui firmatari del testo.