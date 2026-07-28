Pd manifesto a sostegno dell’opposizione in Israele | ‘Fermare Netanyahu e rilanciare la pace’
Un manifesto a sostegno dell’opposizione in Israele è stato pubblicato, con l’obiettivo di fermare il premier Netanyahu e promuovere la pace. Il documento, aperto alle adesioni, si rivolge all’Unione europea e al governo italiano, chiedendo un maggior impegno in vista delle elezioni del 27 ottobre. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti o sui firmatari del testo.
Documento aperto alle adesioni in vista delle elezioni del 27 ottobre in Israele. Appello all'Unione europea e al governo italiano per aumentare la pressione diplomatica sull'esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu IRiformisti del Partito Democratico(Pd) hanno promosso un manifesto aperto alle adesioni di tutti coloro che intendono sostenere leforze di opposizione israelianein vista delle elezioni politiche del 27 ottobre. L’obiettivo dichiarato è favorire unasvolta politica in Israelee contribuire ad aprire unanuova fase per l’intero Medio Oriente. Nel documento si sottolinea come ilprossimo appuntamento elettoralerappresenti uno dei momenti più importanti dalla nascita dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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