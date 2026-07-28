Il progetto 'Il Quartiere s’incontra', promosso dal Consiglio del Quartiere Borello, mira a rafforzare la coesione tra residenti e valorizzare le risorse locali attraverso patti di comunità e finanziamenti dedicati. Tra le iniziative previste, ci sono attività rivolte a diverse generazioni e interventi per il rilancio del Carnevale locale. L’obiettivo è creare occasioni di incontro e collaborazione, coinvolgendo attivamente i cittadini.

Costruire una comunità più unita, valorizzare le ricchezze del territorio e creare occasioni concrete di incontro tra generazioni diverse. È questa la missione fondamentale de ‘Il Quartiere s’incontra’, il nuovo progetto di comunità ideato e promosso dal Consiglio del Quartiere Borello. L’intesa è stata presentata e ufficialmente sottoscritta negli spazi dell’Ex.tra Arrigoni, lo storico immobile pubblico riqualificato per diventare il punto di riferimento di visitatori e realtà associative locali. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso dei Progetti di comunità, una delle novità di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Regolamento dei Quartieri, sostenuta dal Comune di Cesena per il biennio con uno stanziamento complessivo di 100 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patti di comunità e fondi al quartiere: "Così rinasce anche il nostro Carnevale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanità, più fondi e medici per i distretti di quartiere: «Ecco le case di comunità»Il governo ha annunciato un aumento dei fondi e del numero di medici per i distretti di quartiere, con l’obiettivo di potenziare le case di comunità.

Vincenzo Carnevale è il nuovo sindaco di Fondi: vince al primo turno superando il 60%Il nuovo sindaco di Fondi ha ottenuto oltre il 60% dei voti al primo turno, superando la soglia necessaria per la vittoria.

Temi più discussi: Manzi: risorse per patti educativi, piano per l’edilizia scolastica e sul calendario; Patti di comunità e fondi al quartiere: Così rinasce anche il nostro Carnevale; Patti di comunità, a Borello nasce ‘Il quartiere s’incontra’: tante iniziative e a febbraio torna il carnevale; La scuola come Learning Hub: ripensare l’educazione nell’era delle connessioni.

Quali tropi mediatici inesplorati speri davvero diventino sottoclassi o patti/invocazioni per Warlock 5.5e? reddit

India. Il ministro dell’Istruzione Pradhan si dimette La vittoria della Gen Z è solo a metà Modi, costretto a venire a patti con il movimento degli scarafaggi, fa saltare un suo ministro Consente anche il risarcimento delle famiglie dei suicidi, e cadono i procediment x.com

Patti Digitali di comunità sul territorio di MarscianoIl Consiglio comunale approva la mozione per favorire la nascita di Patti Digitali a Marsciano; l’atto, votato all’unanimità, nasce da una proposta del Comitato Genitori IV Novembre ... iltamtam.it

San Gimignano adotta i primi Patti digitali di comunità della ValdelsaSAN GIMIGNANO. Il percorso per la costruzione dei Patti Digitali di comunità di San Gimignano avviato nei mesi scorsi, segna un importante traguardo. Dopo ... ilcittadinoonline.it