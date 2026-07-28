Dopo l’incidente del 13 luglio, Paolo Belli ha inviato una lettera alla madre di Alessandro Magnani, deceduto a 41 anni. La comunicazione è stata consegnata durante i funerali, che si sono tenuti a Reggio Emilia, tramite gli avvocati delle due parti. La notizia è stata resa nota in seguito alla cerimonia funebre.

Paolo Belli ha fatto arrivare una lettera alla madre di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l’incidente avvenuto il 13 luglio. Il messaggio è stato consegnato nel giorno dei funerali, attraverso gli avvocati delle due famiglie, mentre a Reggio Emilia si svolgeva l’ultimo saluto all’uomo. Il cantante, indagato per omicidio stradale come atto dovuto nell’ambito delle indagini, ha scelto di non intervenire pubblicamente. Nella lettera, affidata al proprio legale, l’avvocato Ghini, Belli ha espresso alla signora Lina «vicinanza, partecipazione, solidarietà» e il suo «enorme dispiacere e dolore» per la morte di Magnani. Il messaggio nel giorno dell’addio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo Belli, la notizia dopo la tragedia: straziante

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Paolo Belli indagato dopo la tragedia: la Procura apre un fascicolo

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