Mondiale e Pallone d'oro sono due trofei che spesso e volentieri hanno viaggiato in coppia. Quante volte è capitato, nella storia della manifestazione, che ad aggiudicarsi il premio riservato al miglior giocatore al mondo fosse un campione del mondo? Parecchie. Ma non è detto che sia sempre così. Scopriamo allora come cambiano le quote Pallone, che sarà assegnato il prossimo 26 ottobre a Londra. Come comportarsi in questo caso, dopo che la Spagna ha vinto il Mondiale senza una stella assoluta? O, meglio, senza il contributo determinante di Lamine Yamal, frenato da un infortunio a poche settimane dall'inizio del torneo? Semplice: giudicando la stagione e soppesando il rendimento dei principali protagonisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pallone d'oro, cambia tutto: ora in pole c'è un attaccante

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