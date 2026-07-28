Bianca Farriol, centrale della Cbf Balducci Macerata, ha conquistato il bronzo con la nazionale argentina nella Coppa Sudamericana in Perù.

Si è conclusa con la medaglia di bronzo l’avventura di Bianca Farriol, centrale della Cbf Balducci Macerata, con la Nazionale argentina nella Coppa Sudamericana disputata in Perù. La neo giocatrice del club maceratese è stata una delle protagoniste delle "Las Panteras", scendendo in campo in tutte e cinque le partite della manifestazione. Un contributo importante, quello della giocatrice argentina, che vivrà la sua prima avventura nel campionato italiano in arancionero, alla conquista della medaglia di bronzo: un risultato che vale la fondamentale qualificazione al Campionato Sudamericano, in programma a settembre in Brasile. Quest’ultima competizione metterà in palio il primo pass olimpico sudamericano per Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo femminile. Farriol della Cbf Balducci si fa valere in nazionale. L’Argentina è bronzo nella coppa Sudamericana

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Si parla di: Bianca Farriol in campo con l’Argentina.

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