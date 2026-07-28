Paduli punta al riconoscimento di ‘Sagra di Qualità’ | torna la 12ª Festa della Pizza a Km 0

Dal 7 al 9 agosto 2026, il comune di Paduli ospiterà la dodicesima edizione della Festa della Pizza a Km 0. L’evento si svolgerà in strada, con bancarelle e stand dedicati alla pizza preparata con ingredienti locali. La manifestazione, che si tiene ogni anno, attira molti visitatori e si propone di ottenere il riconoscimento come “Sagra di Qualità”. La festa si svolge nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività commerciali e artigianali.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 7 al 9 agosto 2026 Paduli ospiterà la 12ª edizione della Festa della Pizza a Km 0, appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi enogastronomici più rappresentativi del Sannio. L’edizione 2026 assume un significato particolare perché la manifestazione è candidata al riconoscimento di “Sagra di Qualità” dell’UNPLI, marchio che premia gli eventi capaci di valorizzare le tradizioni, le produzioni tipiche e l’identità dei territori. Per l’occasione saranno presenti gli ispettori nazionali UNPLI Vittorina Lodi e Carlo Gori, provenienti dall’Emilia-Romagna, che seguiranno la manifestazione nell’ambito del percorso di valutazione per l’assegnazione del prestigioso riconoscimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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